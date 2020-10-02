İngiltere Sağlık Bakanı: "Yüz binlerce can kaybı yaşanabilir"

İngiltere’de Avam Kamarası’nda Coronavirus (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni uygulanmaya başlanan kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen milletvekillerine seslenen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum” diyerek uyardı.

Sağlık Bakanı Koca’nın, ‘Her vaka hasta değildir’ sözleri üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı, ‘Türkiye Covid-19 vakalarını uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor’ dedi.

İngiltere’de bar ve restoranların, Corona ile mücadele kapsamında 22:00’den sonra kapatılma kararı ve getirilen diğer kısıtlamaların ardından, Avam Kamarası’nda bazı milletvekilleri kısıtlamalara karşı çıktı.

İngiltere’de Coronavirus nedeniyle bugüne kadar 403 bin 551 kişi enfekte olurken, 41 bin 825 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu milletvekillerine seslenerek, “Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum. Başkalarına zarar vermemek kaydıyla bireysel sorumluluğa ve özgürlüğün desteklenmesine inanıyorum” dedi.