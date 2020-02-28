İngiltere Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.
"Birleşik Krallık dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır" denildi.
Açıklamada, "İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere: Türk halkına yürekten başsağlığı diliyoruz
İdlib'de 33 askerin şehit edilmesinin ardından taziye mesajları geliyor. İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz, Türk halkına yürekten başsağlığı diliyoruz" denildi.
İngiltere Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.