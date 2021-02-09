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İngiltere ve Almanya'dan aşı iş birliği

İngiltere ve Almanya, koronavirüs aşısının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi için iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

09 Şubat 2021 Salı 16:41
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İngiltere ve Almanya'dan aşı iş birliği

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü.

Koronavirüs aşısına adil erişimin sağlanması için COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemini görüşen iki lider, salgına karşı mücadele ve COVID-19 aşısının tüm dünyada dağıtılabilmesi konularında iş birliğini devam ettirme ve güçlendirmede anlaştı.

Libya ve İran da görüşüldü

Liderler, Afganistan, Libya ve İran olmak üzere uluslararası meseleleri tartıştı. Johnson, bu alanlarda NATO müttefiki olarak iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizdi.

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