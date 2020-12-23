İngiltere ve Avrupa Birliği arasında görüşmelerde sona doğru

Avrupa Birliği (AB), 1 Ocak'tan itibaren İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşmasının uygulanması için prosedürleri hazırlamaya başladı.



İngiltere'nin 2019 yılının Mart ayında Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasını onaylamasıyla beraber iki taraf arasında başlayan görüşmeler devam ediyor. İngiltere, AB'den anlaşmalı bir şekilde çıkmak için sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaşırken, 8 gün kalmasına rağmen taraflar arasında henüz bir net bir anlaşma sağlanamadı. Avrupalı yetkililer prosedürde sona yaklaştıklarını dile getirirken, AB üye ülkeleri, İngiltere ile 1 Ocak günü itibarıyla uygulanacak ticaret anlaşmasının yeni kuralların prosedürlerini hazırlamaya başladı. İngiltere'nin 31 Aralık itibarıyla AB ile ticaret ve güvenlik düzenlemeleri kabul olsa da olmasa da gümrük birliğinden çıkması gerekecek.



İngiltere Başbakan Boris Johnson’ın ise İngiltere'yi "anlaşmasız bir şekilde" AB'den çıkartmaya kararlı olduğu belirtildi. Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick yaptığı açıklamada, Başbakan Boris Johnson’ın AB ile anlaşma istediğini, ancak ülkenin çıkarına zarar verecek hiç anlaşmayı imzalamayı düşünmediğini duyurdu.

İngiltere ve AB arasında yaşanan en büyük anlaşmazlık ise İngiliz sularında balıkçılık kotaları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları oldu.