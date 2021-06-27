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İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere'de bir otobüs durağında, İngiliz ordusuyla ilgili ayrıntı bilgilerin ve Afganistan'da olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planların yer aldığı Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu.

27 Haziran 2021 Pazar 16:44
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İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir vatandaş, 22 Haziran Salı günü İngiltere'nin Kent şehrindeki bir otobüs durağının arkasındaki ıslak bir yığında Savunma Bakanlığına ait yaklaşık 50 sayfalık gizli bilgi içeren belge buldu.

İsmini vermek istemeyen bu kişi, içeriğin hassaslığını fark edince BBC'ye başvurdu.

Elektronik posta ve PowerPoint sunumlarından oluşan söz konusu belgelerde, İngiliz savaş gemisi HMS Defender ve orduyla ilgili gizli bilgilerin yanı sıra Afganistan'da ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra burada olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planlara ait detaylar da yer alıyor.

Belgelerde ayrıca 23 Haziran'da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açması ve iki ülke arasında yaşanan diplomatik krize ait gizli belgeler de bulunuyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir çalışanın hassas savunma belgelerinin kaybolduğunu bildirdiği belirtilerek "Daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri, ulusal güvenlik açısından oldukça hassas olan bilgilerin bir otobüs durağında bulunmasını, "bakanlar için endişe verici olduğu kadar utanç verici" olarak niteledi.

Savunma Bakanlığı, konunun araştırmasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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