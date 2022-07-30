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İngiltere’de demir yolu çalışanları grevde

İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları, 27 ve 30 Temmuz'da greve gitme kararı aldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:20
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İngiltere’de demir yolu çalışanları grevde
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İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları, iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 27 ve 30 Temmuz'da greve gitme kararı aldı.

Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek ve alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

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