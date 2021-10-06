İngiltere’de diş hekimi randevusu yetersizliği

İngiltere'de pandemi nedeniyle diş hekimi randevularında büyük bir yığılma yaşanıyor. Diş hekimleri ise para kazanmak için Ulusal Sağlık Sistemi'nden gelen randevular yerine özel randevulara öncelik vermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Peki İngiltere'deki bu kriz ne boyutta?

"DENEMEDİĞİM YER KALMADI"

İngiltere'nin doğusundaki 40 bin nüfuslu Bury St Edmunds kasabasında yaşayan Danielle Watts, dişleriyle kendi başına ilgilenmek zorunda kaldığını ve 11 dişini çektiğini söylüyor:

"Yardım alabileceğim hiçbir yer yoktu. Kayıtlı olduğum dişçi altı yıl önce kapandı ve çocuklarımla birlikte kayıt yaptırabileceğimiz başka bir yer bulamadık.

"Kaydımı başka bir yere nakletmediler. Başlangıçta çok bir şikayetim yoktu ama son 2,5 yılda diş etlerim çekildi ve kemik kaybı nedeniyle dişlerim sallanmaya başladı.

"Birkaç kere ambulansı aradım, durumun acil olmadığını, yüzümün şişmediğini, bu yüzden ağrı kesicilerle idare etmem gerektiğini söylediler.

"Başvurabileceğim hiçbir yer kalmamıştı. Kaydolmaya çalıştığım dişçiler, Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden randevu almadıklarını, para ödersem hizmet alabileceğimi söylediler. Ama o kadar parayı nereden bulabileceğimi bilmiyorum.

"Başvurmadığım diş kliniği kalmadı."

Bunun sonucunda ise çareyi kendi diş hekimi olmakta bulmuş:

"Çekilecek noktaya geldikten sonra dişlerimi çekmek beni rahatlatıyor.

"Dişlerim hiçbir destek almadan ağzımda sallanır hale gelince onları basit bir hamleyle bile çekebiliyorum.

"Bir şeyler yemek acı veriyor. Sandviç yiyemiyorum örneğin. Yemeğimi parçalara ayırmam gerekiyor.

"Geldiğim nokta nedeniyle gülümsemeyi bıraktım, özgüvenimi yitirdim ve her gün ağrı kesici almak zorunda kalıyorum.

"Nasıl konuştuğum konusunda da paranoyaklaşıyorum çünkü kelimelerin ağzımdan düzgün bir şekilde çıkmadığını biliyorum."