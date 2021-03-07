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İngiltere’de hemşireler yüzde 1’lik zam teklifini protesto etti

İngiltere’de hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler, ülkede koronavirüs nedeniyle devam eden ulusal karantinaya rağmen gösteri düzenledi.

07 Mart 2021 Pazar 18:28
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İngiltere’de hemşireler yüzde 1’lik zam teklifini protesto etti

Hükümetin bütçe düzenlemesi kapsamında sağlık çalışanlarına sunduğu yüzde 1’lik zam yetersiz bulundu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya gelerek “Artık boş alkış ve jest yok. Maaşa zam ver, sağlık sistemini destekle” yazılı pankart taşıyan hemşireler, zammın yüzde 15 oranında yapılması çağrısında bulundu.

“Maaşlar iyileştirilmezse hemşireler iş bırakabilir”

28 yıl hemşire olarak görev yapan ancak ücretlerin azlığı nedeniyle istifa eden Helen O’Connor, koronavirüs salgını esnasında binlerce insanın hayatını kurtaran hemşirelere yapılan yüzde 1’lik zam teklifinin onları hiçe saymak anlamına geldiğini söyledi.

Ücret yetersizliği nedeniyle gıda bankalarından destek alan hemşirelerin olduğunu söyleyen O’Connor, maaşların iyileştirilmemesi halinde çok sayıda hemşirenin iş bırakabileceğini vurguladı.

İngiltere'de hemşire sendikası Royal College of Nursing (NRS) Güneydoğu İngiltere Bölge Sorumlusu Patricia Marquis de, dünkü açıklamasında, “Hükümetten yedikleri bu tokat hemşirelerin, hükümetin ve halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini güçlendirdi” sözleriyle, salgın sona erdiğinde birçok hemşirenin iş bırakabileceğine işaret etti.

Sağlık Bakanı, zammı savunmuştu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sağlık çalışanlarına sundukları maaş zammını savunarak, zammın salgın nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu zor mali koşulları yansıttığını söylemişti.

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