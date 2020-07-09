Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı...
Arabadan mini cephanelik çıktı
Arabadan mini cephanelik çıktı
Korkutmak için silahını çekti
Korkutmak için silahını çekti
Bar kavgası mahkemede bitti
Bar kavgası mahkemede bitti

İngiltere’de iki perakende devi toplam 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden Boots ve John Lewis, toplam 5 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 17:04
470 Okunma
İngiltere’de iki perakende devi toplam 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots’tan yapılan açıklamada, şirketin yönetim merkezinin yeniden yapılandırılacağı, 48 optik şubesinin kapatılacağı ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceği kaydedildi.

John Lewis’ten yapılan açıklamada ise sekiz mağazanın kapatılacağı ve bin 300 kişinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıklamıştı.

Sunak, İngiliz parlamentosunda yapığı konuşmada, hükümetin virüs salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı desteğinin ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca 1.000'er sterlin ek destek verileceğini bildirmişti.

Rishi Sunak, ağustos ayında uygulanacak "Dışarıda Ye ve Yardımcı Ol" adlı program ile restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 50 seviyesinde indirimden yararlanabileceğini, toplam 500 milyon sterline mal olması beklenen bu tedbirin yaklaşık 1,8 milyon kişinin istihdamını sürdürmesine yardımcı olacağını söylemişti.

9,3 milyon kişi ücretli izinde

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9,3 milyon kişi, İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor.

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de son 24 saatte 906 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 906 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüste çocukları bekleyen tehlike
Koronavirüste çocukları bekleyen tehlike
Brezilya'nın salgının merkez üssü olmasından hükümet sorumlu tutuluyor
Brezilya'nın salgının merkez üssü olmasından hükümet sorumlu tutuluyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim