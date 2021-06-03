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İngiltere’de normalleşme gecikebilir

İngiltere'de vakalardaki dalgalanma nedeniyle, 21 Haziran itibarıyla kaldırılması planlanan kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam edebilir.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:24
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İngiltere’de normalleşme gecikebilir

İngiliz hükümeti, bu ayın sonlarında tüm COVID-19 kısıtlamalarını kaldırma planının artan enfeksiyonlar nedeniyle gerçekleşmeyebileceğini bildirdi.
Yeni vakaların sayısı son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken Başbakan Boris Johnson, aşı programının başarısına rağmen kısıtlamaların kaldırılmasının ertelenebileceğine işaret etti.

Johnson, kısıtlamaları kaldırmanın yaşlıları ve savunmasız kişileri riske atabileceği endişesini dile getirdi.

Karar 14 Haziran’da verilecek

Sağlık bakanı Matt Hancock ise kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

Aşı programına da değinen Hancock, "Son birkaç hafta içinde vaka sayısının arttığını görebiliyoruz, ancak hastaneye kaldırılan insanların büyük çoğunluğunun henüz tam olarak aşılanmadığını da görebiliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı "21 Haziran’dan sonrası konusunda bir karara varmak için henüz çok erken. Haziran ortasında daha fazla veriye dayanarak bu kararı vereceğiz” dedi.

Vaka sayıları arttı

Salı günü 4 bin 330 yeni onaylanmış koronavirüs vakası ile Nisan başından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

Vaka sayısı haftada yüzde 35, hastane başvuruları yüzde 17 artıyor.

Hint varyantı

Başbakan Johnson özellikle kuzeybatı İngiltere'de Hint varyantının yayıldığına işaret etti.

İngiltere ve Galler'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin oranı ise 8 ayın en düşük seviyesinde.

Ülkede yetişkinlerin dörtte üçü ilk aşı dozunu almış durumda.

Son Güncelleme: 03.06.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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