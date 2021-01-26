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İngiltere’de salgından ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.

26 Ocak 2021 Salı 21:36
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İngiltere’de salgından ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 COVID-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte bin 631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Ülkede aşı yaptıranların sayısı 7 milyona yaklaştı

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.

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