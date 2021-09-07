İngiltere’de son 24 saatte 209 ölüm kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 489 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak 133 bin 483’e yükseldi.
Toplam vaka sayısı 7 milyon 56 bin 106’ya ulaştığı bildirildi.
İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 489 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 209 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 489 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak 133 bin 483’e yükseldi.
Toplam vaka sayısı 7 milyon 56 bin 106’ya ulaştığı bildirildi.