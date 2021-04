İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor

Corona virüs ile mücadele kapsamında dünyada aşılamaya en erken başlayan ülke olan İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor. Halihazırda yaklaşık 30 milyon doz aşı uygulanan ülkede İngiltere Halk Sağlığı (PHE) verilerine göre Ocak ayında 200’den fazla can kaybı görülen başkent Londra’da geçtiğimiz Pazar günü altı ay sonra ilk kez corona virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.