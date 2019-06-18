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İngiltere’deki reklamlarda cinsiyetçi kalıplar yasaklandı!

Çocuk bezini değiştiremeyen erkekler, temizlik yapan kadınlar, araba park etme konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar… Cinsiyetçi klişelerle bezenmiş bu reklam sahneleri artık İngiltere’de yasak. Ülkenin reklam sektörünü denetleyen Reklam Standartları Kurumu (ASA) aralık ayında yaptığı değişiklikleri açıklarken erkekler ve kadınlarla ilgili kalıplaşmış özellikleri gösteren reklamları engelleyeceklerini belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 08:45
İngiltere’deki reklamlarda cinsiyetçi kalıplar yasaklandı!

Bu tartışma 2015 yılına kadar uzanıyor. Bir protein markasının reklamlarında bikini giymiş kadın mankenin fotoğrafı yer alıyordu. Bu reklam, sosyal açıdan olumsuz olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Reklamın afişlerinin kaldırılması için Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı ve 70 bin kişi tarafından imzalandı.

Cinsiyetçi altyapısı olan görüntüler bu reklamla sınırlı değil. Kurum, rahatsız edici gördüğü afişleri de yasaklıyor. ASA, “sağlıksız derecede ince” görünen bir model kullandığı için Gucci’ye ve kadının bacaklarını arabanın altında gösterdiği ve afişin üzerine “çekici servis” yazdığı için ise Porsche’ye yasaklar getirmişti. 

İngiltere reklamlarda cinsiyet ayrımcılığını engelleyen yasasıyla birlikte Belçika, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelere katılıyor. Örneğin Norveç, 1978’den bu yana “reklamlarda cinsiyetçiliği” yasaklayan yasaya sahip, İspanya’da ise reklamlarda kadın vücudunu aşağılayan görüntülerin kullanılması yasak. 

Toplumsal cinsiyet üzerine çalışan Geena Davis Enstitüsü, Google ile çalışarak 2 binden fazla İngilizce reklamı analiz etti. Analiz sonucunda, 2006 ve 2016 arasında, video reklamlarında kadın karakter sayısında bir değişik olmadığı fakat erkek karakterlerin kadınlara oranla dört kat daha fazla olduğu belirlendi. Yalnızca erkekleri içeren reklamlar tüm reklamların yaklaşık dörtte birini oluştururken, yalnızca kadınları içeren reklamların toplamın yüzde 5’ini oluşturduğu belirtildi.

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