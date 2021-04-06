Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısı olan 7 kişinin kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere’den kritik açıklama geldi.Oxford Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pollard İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ekibin daha fazla bilgi beklediğini, aşıya dair güvenlik endişesi olmadığını söyledi.



EMA'DAN "BAĞLANTI AÇIK" MESAJI



Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) Marco Cavaleri, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısıyla kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının 'açık' olduğunu savundu.

Cavaleri, Oxford Üniversitesi ile İsveç merkezli ilaç firması tarafından ortaklaşa geliştirilen AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı ile aşılanan gençler arasında beklenenden daha fazla kanda pıhtılaşma vakası görüldüğünü kaydetmişti.



7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, ülkede 7 kişinin Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğruladı.



Kurumdan yapılan açıklamada, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.