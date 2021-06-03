İngiltere'nin 'survivor' kedisi Teddy: 3 silahlı saldırı atlattı

İngiltere'de Teddy adında bir kedi, silahlı bir saldırgan tarafından 3 kez hedef alındı.

Teddy'nin sahibi Lauren Williams'ın sosyal medyada paylaştığı hikayeye göre bu saldırılardan ilk ikisi ocak ayında meydana geldi. Williams'ın aktardığına göre silahlı saldırdan, Teddy'i 2 defa kuyruğundan vurdu. Williams, son olarak mayıs ayında gerçekleşen saldırıda ise bir kurşunun Teddy'nin midesine isabet ettiğini bildirdi.

​İngiliz medyasından The Mirror'a konuşan Williams, “Birinin Teddy gibi bir hayvana bunu yapacağını düşünmek ürkütücü, korkunç ve acımasız. Yanına koştuğumda Teddy hareket edemiyordu ve bir kan birikintisinin içinde yatıyordu. Yerde çok kan vardı. Adeta bana ağlıyordu. Bu durum yüreğimi parçaladı" ifadelerini kullandı.

'9 hayat hakkının hepsini kullanacak gibi duruyor'

Olayın ardından veteriner kliniğine kaldırılan Teddy'nin burada birkaç gün boyunca tedavi gördüğü ve şans eseri merminin hayati organları ıskaladığı belirtildi.

Klinikteki tedavi süreci başarıyla sonuçlanan Teddy, sahibine geri döndü. İngiliz basını son saldırının da gün yüzüne çıkmasının ardından Teddy'i 'survivor kedi' olarak tanımlamaya başladı.

Teddy'nin ölümden dönmesini sevinçle karşılayan Williams ise "Hayatta kalması gerçekten olağanüstü. 9 hayat hakkının hepsini kullanacak gibi duruyor. Teddy gerçekten çok zor bir kedidir. Ondan daha zorunun olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Teddy'i 3 kez hedef alan silahlı saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.