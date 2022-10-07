Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

“İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu

TikTok’ta gelecekten geldiğini iddia ederek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımları herkesi şaşırttı. 2671 yılından günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, Kasım ayından itibaren insanlık tarihinin akışını değiştirecek beş olay hakkında uyarılarda bulundu.

07 Ekim 2022 Cuma 16:11
543 Okunma
“İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu



Eno Alric veya 'theradianttimetraveler' olarak bilinen bir sosyal medya kullanıcısı TikTok’tan yaptığı paylaşımda 2671 yılından geldiğini söyleyerek önümüzdeki günlerde insanlık tarihini etkileyecek beş olay hakkında bilgi verdi. Zaman yolcusu Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında, insanların yeni gezegenler keşfedeceğini , uzaylıları taşıyan dev bir meteorun Dünya’ya çarpacağını ve sonunda feci bir tsunami tarafından Dünya’nın sular altında kalacağını iddia etti. Zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada 32 binden fazla görüntülemeye ulaşan gönderisinde Eno Alric, “Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulacak. 8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarpacak. 6 Şubat 2023: 4 gençten oluşan bir grup antik kalıntıları ve diğer galaksilere solucan deliği açan bir cihazı keşfedecek. 23 Mart 2023: Mariana Çukuru'nu keşfeden bir bilim insanı ekibi antik türler bulacak. 15 Mayıs 2023: 228 metrelik bir tsunami, başta San Francisco olmak üzere ABD'nin batı kıyısını vuracak” notunu ekledi.

Sosyal medya gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü iddiaları reddederek bilimsel kanıtlar aradığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bütün bu tarihleri kaydediyorum. Hepsini tek tek inceleyeceğim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Zaman yolculuğuna inanmayın. Kimseyi de inandırmayın” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama!
Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama!
İngiltere ülke genelinde üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir
İngiltere ülke genelinde üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim