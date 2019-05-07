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iOS 13'ün özellikleri sızdı

Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak.

07 Mayıs 2019 Salı 11:44
iOS 13'ün özellikleri sızdı
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WWDC 2019 etkinliği kapsamında Haziran ayı başında ilk kez karşımıza çıkması beklenen iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.

  • Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.

    Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

  • Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

    Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

  • iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.
     

  • Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

  • Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.

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  • iPhone XS Max
     

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    iPhone XR
     

  • iPhone X
     

  • iPhone 8 Plus

  • iPhone 8
     

  • iPhone 7 Plus
     

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