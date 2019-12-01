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Irak meclisi, hükümetin istifasını kabul etti

01 Aralık 2019 Pazar 15:50
Irak meclisi, hükümetin istifasını kabul etti

Irak çapında ekimden beri protestoların durulmaması ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımının 400'den fazla can kaybına, 15 binden fazla yaralanmaya neden olması sonrası, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin sunduğu istifa, meclis tarafından kabul edildi. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, 329 milletvekilinden  241'nin hazır bulunduğu oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı kabul edildi. 

Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini duyurdu.

Anayasanın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre veriyor. Başbakanın seçilmesi ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde kendisine yeni hükümetin kurulması görevi veriliyor. Daha sonra yeni kabine meclisin oylamasına sunuluyor.

ABD işgali sorası Irak'ının 5. başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, ülke çapında ara ara duran sonra dalga büyüyen protesto gösterilerinde can kayıplarının inanılmaz boyutlara varması karşısında 29 Kasım'da istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Abdulmehdi'nin istifası öncesi Iraklı Şiilerin dini lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani meclise hükümeti değiştirmesi çağrısı yapmıştı.

Abdulmehdi, isitfa açıklamasında Sistani'nin çağrısına uyduğunu belirtmişti. 

Sistani, Irak'taki protestocuların baş talepleri arasında yer alan yolsuzlukla mücadele için yol haritası hazırlanması ve açıklanması çağrısı da yapmıştı.

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Adil AbdulmehdiIrak MeclisiHükümetIstifaHaber
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