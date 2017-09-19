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Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü!

Irak'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda 5 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

19 Eylül 2017 Salı 16:01
Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü!

 Irak'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda 5 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci kasabasında turistik bir restorana bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkent Bağdat'taki bombalı saldırılarda ise 2 sivilin öldüğü, 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaydedildi. Başka bir olayda ise devriye gezen aşiret güçlerine saldırı düzenlendiği, olayda 3 aşiret mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor.

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