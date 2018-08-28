Irak'ta meclis için "büyük koalisyon" arayışları

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'in Salahaddin kasabasında bulunan Barzani'nin konutunda gerçekleşen görüşmede, Irak meclisinde oluşturulmak istenen en büyük koalisyon ele alındı.



Açıklamada, tarafların, Irak siyasetindeki ortaklık, ittifak ve yönetimde denge sağlama prensiplerine vurgu yaptığı kaydedildi.



Görüşmede ayrıca ülkede 2003’ten sonra yapılan hataların tekrarlanmaması için bir mekanizma oluşturulması konusunun gündeme geldiği ifade edildi.



Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyon kurmaları gerekiyor.



Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.