Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!

Irak'ta ortalık karıştı!

Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:01
241 Okunma
Irak'ta ortalık karıştı!
banner48

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

"TAMAMEN SİYASİ GÖVDE GÖSTERİSİ"

CNN Türk'e konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tamamen Sadr ve yanlılarının siyasi gövde gösterisi. Hem mevcut Başbakan Kazımi'ye hem de eski başbakan Malike'ye karşı bugünkü olaylar başladı. Bağdat'ta pandeminin başlamasıyla gösteriler durdu" dedi.

Yavuzaslan, "Bütün resmi kurumların, parlamentonun, başbakanlığın, elçiliklerin bulunduğu güvenli bölge. Parlamentoya girilmesi Bağdat Yönetimi açısından büyük bir güvenlik sorunu. Güvenlik güçlerinin buna bir yaptırımı yok. Irak'ı en iyi anlatan devlet yoksunluğu, devletin otorite boşluğu var" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan sözlerine şöyle devam etti:

"BU İÇ ÇATIŞMAYA GİDER"

"Bu iç çatışmaya gider. Çok kırılgan bir ülke. Sadr hareketi buradan çekilmezse diğer silahlı gruplar bu işe müdahale eder. Irak ordusunun alacağı tavır çok önemli. Herkes Mukteda Sadr'dan gelecek açıklamayı bekliyor. 'Evlerinize gidin, Yeşil Bölge'den çekilin' derse gösterilerle devam eden bir olaya dönüşür. Ama 'Parlamento'da kalın' derse silahlar konuşur. Bu aylara ve yıllara yayılan bir çatışamaya döner."

Son Güncelleme: 27.07.2022 23:08
Anahtar Kelimeler:
IrakKoordinasyon Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jüpiter'in sırları çözülecek
Jüpiter'in sırları çözülecek
Meksika'da 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Meksika'da 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı
Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim