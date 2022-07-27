Irak'ta ortalık karıştı!

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

"TAMAMEN SİYASİ GÖVDE GÖSTERİSİ"

CNN Türk'e konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Tamamen Sadr ve yanlılarının siyasi gövde gösterisi. Hem mevcut Başbakan Kazımi'ye hem de eski başbakan Malike'ye karşı bugünkü olaylar başladı. Bağdat'ta pandeminin başlamasıyla gösteriler durdu" dedi.

Yavuzaslan, "Bütün resmi kurumların, parlamentonun, başbakanlığın, elçiliklerin bulunduğu güvenli bölge. Parlamentoya girilmesi Bağdat Yönetimi açısından büyük bir güvenlik sorunu. Güvenlik güçlerinin buna bir yaptırımı yok. Irak'ı en iyi anlatan devlet yoksunluğu, devletin otorite boşluğu var" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan sözlerine şöyle devam etti:

"BU İÇ ÇATIŞMAYA GİDER"

"Bu iç çatışmaya gider. Çok kırılgan bir ülke. Sadr hareketi buradan çekilmezse diğer silahlı gruplar bu işe müdahale eder. Irak ordusunun alacağı tavır çok önemli. Herkes Mukteda Sadr'dan gelecek açıklamayı bekliyor. 'Evlerinize gidin, Yeşil Bölge'den çekilin' derse gösterilerle devam eden bir olaya dönüşür. Ama 'Parlamento'da kalın' derse silahlar konuşur. Bu aylara ve yıllara yayılan bir çatışamaya döner."