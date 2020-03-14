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Irak'taki ABD askerlerine füze saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

14 Mart 2020 Cumartesi 11:18
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Irak'taki ABD askerlerine füze saldırısı

Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde 2'nci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti. 

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü. 

Taci Askeri Üssü'ne, 11 Mart'ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
IrakABDSaldırıABD üssü
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