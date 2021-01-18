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İran'da 24 saatte Covid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 kişi artarak 56 bin 886'ya yükseldi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:41
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İran'da 24 saatte Covid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 806 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 886'ya, vaka sayısının da 1 milyon 336 bin 217'ye çıktığını aktardı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 348'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 125 bin 499'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 580 bin 126 olduğunu kaydetti.

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