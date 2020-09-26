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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:38
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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.16'da merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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