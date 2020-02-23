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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Khoy kentinde Türkiye saatiyle 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

23 Şubat 2020 Pazar 10:02
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

TC İçişleri Bakanı Soylu, "Depremde 4'ü çocuk 7 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında olanlar var" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İranDepremTürkiye
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