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İran'da deprem: Ülke 5.4’le sallandı

İran devlet televizyonu, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde depremin Fars eyaletinde yaşandığı belirtildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:10
İran'da deprem: Ülke 5.4’le sallandı

  1. İran’ın güneyinde korkutan bir deprem meydana geldi… Reuters haber ajansının İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberde, depremin 5.4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

    Deprem ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde meydana geldi.

    Fars eyaletinde meydana gelen deprem ile ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Khane Zenian kasabası yakınlarında olduğu aktarıldı.

    Detaylar geliyor…

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