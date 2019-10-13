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İran'da doğalgaz rezervi bulundu

 İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yapılan arama tarama çalışmalarında 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğu bildirildi.

13 Ekim 2019 Pazar 15:59
İran'da doğalgaz rezervi bulundu

İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Rıza Dahkan'ın Petrol Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, Fars eyaletinin güneyinde yeni bir doğal gaz rezervinin bulunduğu belirtildi.

Dahkan, söz konusu bölgede geçen yıl başlayan arama tarama çalışmaları sonucu 4 bin 632 metre derinlikte 19 trilyon fitküplük (540 milyar metreküp) doğal gaz rezervi bulunduğunu, bunun 13 trilyon fitküpünün çıkarılabileceğini bildirdi.

"İrem" adını verdikleri ve Şiraz'ın 200 kilometre güneyinde bulunan yeni gaz alanının, 40 milyar dolar tutarındaki 385 milyon varil doğal gaz kondensatına sahip olduğunu belirten Dahkan, İrem Gaz Alanı'nın, Güney Pars'taki bir bölüme eşit olduğunu ve Tahran'ın 16 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

İran Ulusal Petrol Şirketi Keşif Çalışmaları Müdürü Salih Hindi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, bulunan rezervin 1 trilyon metreküp olduğunu söylemişti.

Ulusal Petrol Şirketi verilerine göre, yaklaşık 33 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunan İran, bu alanda dünya genelinde Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İranDoğalgaz Rezervi
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