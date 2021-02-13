İran'da mutasyonlu virüs ülkenin tamamına yayıldı

Sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgının son durumuyla ilgili konuştu.

COVID-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir"

Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir" dedi.

Sağlık Bakanı, COVID-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

İran'da COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.