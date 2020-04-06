Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

İran'da koronavirüsten (COVID-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 339'a yükseldi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:26
970 Okunma
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 719'a yükseldiğini açıkladı.

"İran'da COVID-19'un ortaya çıkması ve alkolün koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle Fars eyaletinde 90 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti" diyen Muradiyan, sahte alkol kullananların yaş ortalamasının ağırlıklı olarak 20 ile 40 arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Son kayıplarla 6 Mart'tan bu yana İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a ulaştı.

Yüz binlerce litre alkol ele geçirildi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 31 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu, bu kişilerden 320'sinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Huzistan'da 73, Elburz'da 37, Doğu Azerbaycan'da 24, Mazenderan'da 23, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 17, İsfahan'da 15, Kürdistan'da 6, Yezd'de 7, Tahran'da 5, Batı Azerbaycan'da 5, Merkezi'de 5, Hemedan'da 4, Kum'da 2, Kirmanşah'ta 2, Buşehr'de 2, Hürmüzgan'da 1, Gülistan'da 1 ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de de 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek öldüğü belirtilmişti.

İran'da "koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte alkol tüketimi artmıştı. Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüz binlerce litre alkol ele geçirilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüstenCovid-19Sahte Içki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TEBRIZ 2020-04-06 17:53:17

bundan 2-3 sene önce irana gitmiştim 3 günlüğüne yemin ederim wotkadan nefret ettim orda o kadar çeşit alkol warki :))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
ABD'de 1 günde 1151 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de 1 günde 1151 kişi koronavirüsten öldü
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 285 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 285 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson’un durumunun ağırlaştığı iddia edildi
İngiltere Başbakanı Johnson’un durumunun ağırlaştığı iddia edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim