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İran'da son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108 artarak 60 bin 181'e yükseldi.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:08
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İran'da son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 510 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 812'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 181'e, vaka sayısının da 1 milyon 639 bin 679'a çıktığını kaydetti.

3 bin 727 bin hasta yoğun bakımda tedavi görüyor

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 727'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 399 bin 934'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 912 bin 409 olduğunu duyurdu.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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