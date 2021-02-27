Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

İran'da son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artarak 59 bin 980'e yükseldi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:12
296 Okunma
İran'da son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 975 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 418'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 980'e, vaka sayısının da 1 milyon 623 bin 159'a çıktığını aktardı.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 386 bini geçti

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 386 bin 524'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 793 bin 788 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antarktika'da 1270 kilometrekarelik buz kütlesi koptu
Antarktika'da 1270 kilometrekarelik buz kütlesi koptu
Kanada'da "erken aşı olma" uyanıklığı istifa getirdi
Kanada'da "erken aşı olma" uyanıklığı istifa getirdi
Uğur Şahin’den normale dönüş tarihi
Uğur Şahin’den normale dönüş tarihi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim