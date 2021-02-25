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İran'da son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 59 bin 830'a yükseldi.

25 Şubat 2021 Perşembe 13:01
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İran'da son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 206 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 687'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 830'a, vaka sayısının da 1 milyon 607 bin 81'e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 712'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 372 bin 309'a ulaştığını ifade etti.

Test sayısı 10 milyonu geçti

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 674 bin 944 olduğu bilgisini verdi.

Sözcü Lari ayrıca, ülke genelinde risk durumlarına göre 11 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 252 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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