Khabaronline haber sitesine göre, başkent Tahran'a gitmek üzere sabah saatlerinde Meşhed Havalimanı'ndan hareket eden yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.
Taban Havayolları'na ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Meşhed'e dönerek zorunlu iniş yaptı.
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
28 Nisan 2019 Pazar 17:16
Khabaronline haber sitesine göre, başkent Tahran'a gitmek üzere sabah saatlerinde Meşhed Havalimanı'ndan hareket eden yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.