İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

'da Meşhed-Tahran seferini yapmak üzere havalanan'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyleyaptı.

Khabaronline haber sitesine göre, başkent Tahran'a gitmek üzere sabah saatlerinde Meşhed Havalimanı'ndan hareket eden yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.



Taban Havayolları'na ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Meşhed'e dönerek zorunlu iniş yaptı.