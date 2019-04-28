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İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

28 Nisan 2019 Pazar 17:16
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
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İran'da Meşhed-Tahran seferini yapmak üzere havalanan Taban Havayolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Khabaronline haber sitesine göre, başkent Tahran'a gitmek üzere sabah saatlerinde Meşhed Havalimanı'ndan hareket eden yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Taban Havayolları'na ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Meşhed'e dönerek zorunlu iniş yaptı.

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İranTaban HavayollarıUçakZorunlu InişHaber
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