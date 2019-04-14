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İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

14 Nisan 2019 Pazar 15:37
İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi
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İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Şucai, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinde 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan, Hemedan ve Huzistan'da beşer, Kuzey Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de üçer, İlam'da 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Kirmanşah, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zencan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere 76 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. 

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, Huzistan, Mazenderan ve Loristan eyaletlerinde 4 kişiden haber alınamadığını ve ülke genelinde 70 kişinin öldüğünü açıklamıştı. 

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İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

TÜRK KIZILAY YARDIM GÖNDERDİ

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İranSel Felaketi
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