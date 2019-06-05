İran'ı '1 numaralı terörist ülke' diye niteleyen Trump: Savaş şansı her zaman var

Washington-Tahran geriliminin tavan yaptığı dönemden geçilirken bir yandan İran'la önşartsız müzakereye hazır olduğundan söz eden Trump yönetimi, diğer yandan savaş ihtimalini dilinden düşürmüyor.

İngiliz haber kanalı ITV'ye konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olmakla birlikte savaş ihtimalini dışlamadığı mesajını verdi.

'AŞIRI DERECEDE HASMANE BİR YER'

"Ben göreve geldiğimde İran aşırı derecede hasmane bir yerdi. O sırada dünyadaki bir numaralı terörist ülkeydi ve muhtemelen bugün hala öyleler" diyen Trump, İran'a yönelik askeri seçenek ihtimaliyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Her zaman böyle bir şans var."

'BENİM TERCİHİM RUHANİ İLE GÖRÜŞMEK'

"Ben istiyor muyum? Hayır. Bana kalsa istemem. Ama her zaman böyle bir şans var" diye devam eden Trump, kendisinin tercihinin Ruhani ile görüşmek olduğunu dile getirdi.

TAHRAN LAF DEĞİL İCRAAT BEKLİYOR

Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Tahran'a önşartsız görüşme çağrısı yapmış, İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise Washington'dan söylemde değil eylemde değişiklik beklediklerinin altını çizmişti.

Herhangi bir görüşme yapılması için kriterin, ABD yönetiminin davranışlarını değiştirmesi olduğunun altını çizen İranlı sözcü, Pompeo'nun aynı açıklamada Tahran'a maksimum baskının süreceğinden söz etmesinin aynı yanlış yaklaşımın devam ettiğini gösterdiğini belirtmişti.