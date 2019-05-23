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İran’da selde can kaybı 24’e yükseldi

İran'ın büyük kısmını etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, yaralıların sayısı 55'e yükseldi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:54
İran’da selde can kaybı 24’e yükseldi
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İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada 18 eyalette 8 Mayıs’tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, bu kişilerden 4’ünün sel sularına kapılarak, 20’sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi de olumsuz hava şartlarından etkilenen 83 kent ve köye yardım ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Selimi, “Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 50 kişiye yardım ulaştırıldı” dedi.

İran’da 17 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren şiddetli yağışlarda da 78 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.

İran’daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 TIR insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Selİran
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