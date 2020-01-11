Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

İranlı milletvekilleri Ukrayna uçağının düşürülmesinden sorumlu yetkililerden hesap sorulmasını istedi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:30
İranlı milletvekilleri Ukrayna uçağının düşürülmesinden sorumlu yetkililerden hesap sorulmasını istedi.

İranlı milletvekilleri, Ukrayna uçağının Tahran'da hava savunma füzesi tarafından düşürülmesinde kusuru olan yetkililerin cezalandırılmasını istedi. 
İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Kaşmer kenti milletvekili Behruz Bonyadi, ABD'nin Irak'taki üslerinin vurulduğu gece İran Silahlı Kuvvetleri ile Sivil Havacılık Kurumu arasında koordinasyon kurulmamasının Ukrayna uçağının düşmesine neden olduğunu söyledi. 
Bonyadi, "İç ve dış hat uçuşları en az 48 veya 72 saat durdurulmalıydı ancak bu yapılmadı." eleştirisinde bulundu. 
Şiraz milletvekili Behram Parsayi ise İranlı yetkililerin çelişkili açıklamalarının halkta güvensizlik oluşturduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Ruhani açıklama yayımlamak yerine ilgili yetkilileri görevden almalıdır." dedi. 
İran Meclisi Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, "olayda kusuru olan ve gerçeği gizlemeye çalışan yetkililerin görevden alınarak kendilerinden hesap sorulmasını" talep etti. 
İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Necefi ise uçağın düşürülmesinden sorumlu yetkililerin cezalandırılması gerektiğini söyledi. 
Necefi, "İlgili yetkililerin görevden alınması ve cezalandırılması, atılması gereken en hafif adım olacaktır." dedi.
Öte yandan İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumuna delillerin toplanarak gerekli soruşturmanın süratle başlatılması talimatını verdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti. 

Anahtar Kelimeler:
İranHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris saldırıları zanlısı Abdesselam: Saldırıdan sonra McDonalds’a gidip yemek yedim
Paris saldırıları zanlısı Abdesselam: Saldırıdan sonra McDonalds’a gidip yemek yedim
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü
Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor
Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim