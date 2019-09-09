İskele'de Emlak Vergisi Ödeme Süresi 3o Eylül'de Sona Eriyor

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mükellefler vergilerini İskele Belediyesi veznesine pazartesi-salı- çarşamba ve cuma günleri 08.00-14.00, Perşembe günü 08.00-12.30, 13.00-17.00, cumartesi günü 09.00-12.00 saatlerinde ödeyebilecek.

Öte yandan ödemeler İskele Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, Türk Bankası, Universal Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Near East Bank’a da yapılabilecek.