İslami Cihad'dan "intifada'ya devam" çağrısı

Filistin İslami Cihad Hareketi "Kudüs İntifadası'nın" tüm dünyada devam etmesi çağrısında bulundu.

Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu tavrının, Arap ve İslam ümmetine "savaş ilanı" niteliğinde olduğu vurgulanarak, "Kudüs İntifadası devam etmeli ve büyümelidir." denildi.

Kudüs için bugün meydanlara çıkanlardan övgüyle söz edilen açıklamada ayrıca, "Gelecek günler, halkın öfke günleri olarak düşünülmelidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.