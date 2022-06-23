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İsmailağa Cemaati lideri vefat etti

23 Haziran 2022 Perşembe 11:10
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İsmailağa Cemaati lideri vefat etti
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 İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Haziran ayının başında hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. İsmailağa Cemaatinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Tedavi altında bulunan Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ YARIN

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

1929 senesinde Trabzon’da dünyaya gelen, Mahmut Ustaosmanoğlu, 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başladı ve bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

İlk evliliğini 1945 yılında henüz 16 yaşındayken teyzesinin kızı Zehra Ustaosmanoğlu ile gerçekleştiren Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eşinin vefatının ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi. Ustaosmanoğlu, biri kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yetiştirdiği talebeleri arasında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

Son Güncelleme: 23.06.2022 11:26
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