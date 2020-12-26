Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

İspanya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne İspanya'da da rastlandı. Ülkede aşılama ise yarın başlıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 17:59
409 Okunma
İspanya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü

Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan COVID-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, daha hızlı yayılan COVID-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

Mutasyonun bilinmeyenleri: Aldığımız tedbirler yeterli mi?

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan COVID-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.

Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan COVID-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.

Mutasyon koronavirüs tehlikesini ne yönde etkileyecek?

Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.

Bu arada, Pfizer-BioNTech'ten alınan COVID-19 aşılarının ilk bölümü İspanya'ya ulaştı.

İlk aşılama yarın başlıyor

İspanya'da ilk aşının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.

İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 COVID-19 vakası tespit edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin: Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin: Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı
Mutasyona uğrayan virüs İsveç'te de görüldü
Mutasyona uğrayan virüs İsveç'te de görüldü
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim