Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 8  pozitif vaka
Kapat

İspanya'da kar fırtınası nedeniyle hayat durdu

İspanya'yı 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Madrid ve birçok kentte, koronavirüs aşılamasına ara verildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:14
456 Okunma
İspanya'da kar fırtınası nedeniyle hayat durdu

İspanya'da "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 600 yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç da yolda kaldı. Dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişi kurtarıldı.

Zaragoza'da bir evsiz ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadın, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

İspanya'da son yılların en yoğun kar fırtınası

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yollar ve Barajas Havalimanı kapatıldı, tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, durumun çok ciddi olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

"Kentte yaşam durdu. Şu an tahmin yapmak çok zor çünkü kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek gibi gözüküyor." 

Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.

Aşılama çalışmalarına "kar fırtınası" arası verildi

Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, koronavirüs aşılamasına da ara verildi.

Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere bazı özerk yönetimlerde de okulların açılışı ertelendi.

Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar sokak aralarında kayak yaptı.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı ertelendi

Kötü hava şartları La Liga'da bugün oynanması öngörülen Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının da ertelenmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesini bekliyor. Ülkede sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İngiliz Başbakan: Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında
İngiliz Başbakan: Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında
Ukrayna’da sahte koronavirüs aşısı alarmı
Ukrayna’da sahte koronavirüs aşısı alarmı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim