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İspanya'da 'sarhoş turistlere' kısıtlama

İspanya'nın doğusundaki Balear Adalarının özerk hükümeti, son yıllarda giderek artan ve güvenlik sorununa dönüşen "sarhoş turistlere" karşı önlemler getiren bir kararname çıkardı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:55
İspanya'da 'sarhoş turistlere' kısıtlama

Balear Adalarının özerk hükümetinin çıkardığı kanun hükmündeki kararnamede, bazı plaj ve açık alanlarda turistlerin alkol alarak sarhoş olmalarını önlemek için tesisten çıkarılma ve 60 bin euroya kadar para cezası içeren yeni kurallar getirildi.

Bölgede özellikle genç turistlerin toplanma alanı olan Palma plajı, Magaluf ve West End de Sant Antoni'de açık alanda alkol tüketimi yasaklanırken, "iki içki alana bir içki bedava", "happy hours" olarak bilinen ucuz içki satışı saatleri ve içki fiyatlarının ucuz olduğu tekne turları gibi promosyonların yasaklanması öngörülüyor. 

Yat partilerine yeni lisans ve sınırlama getirilen kararname ile ayrıca içki satışlarında tek fiyat kullanılması zorunlu kılınıyor. 

Diğer yandan, bölgede çok yaygın olan ve ölümlere sebebiyet veren otel balkonlarından havuza atlanmasına da yasak getirildi. 

Kararnameyle bu şekilde havuza atlayan veya buna göz yuman hemen tesisten çıkarılacak, 6 bin ila 60 bin euro para cezası verilebilecek. 

Otel balkonlarından havuza atlama son dönemlerde yılda 3 ila 8 gencin ölümü ve ciddi yaralanmalarına neden oluyor. 

İbiza, Mayorka, Palma gibi dünyaca ünlü turistik kentleri olan Balear Adaları, yılda 13 milyondan fazla yabancı turisti konuk ediyor.

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İspanyaSarhoş TuristlerKısıtlamaHaberBalear Adaları
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