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İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan büyük ikramiye çıktı

23 Aralık 2018 Pazar 11:23
İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan büyük ikramiye çıktı

Madrid'deki Real Tiyatrosu'nda yapılan piyango çekilişinde, 5. büyük ikramiye talihlisi, 68042 numaralı biletin tüm serisini alan Madrid'in Villaviciosa de Odon ilçesindeki bir yaşlı bakımevi oldu.
Bakımevinin 268 sakini ile 200 çalışanı, toplamda 10 milyon 200 bin euroluk ikramiyeyi paylaştı.

Piyango çekilişini televizyondan canlı izleyen bakımevi sakinlerinin, büyük ikramiyelerden biri çıkınca büyük sevinç yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına konuşan bakımevi sakinlerinden bir kadın "Çok arzuladığım seyahati yapamadan ölecektim. Şimdi seyahatimi yapıp geri kalan parayla da üç çocuğuma yardım edeceğim" dedi.

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İkramiyenin çıktığı 68042 numaralı bileti seçen bakımevi müdürü Maria Jesus Abella da "Piyango bayisi her yıl olduğu gibi bana telefon edip bilet isteyip istemediğimi sordu. Verdiği ilk bileti aldım. Ama artık bu numarayı kimse unutmayacak" şeklinde konuştu.

Her yıl 22 Aralık'ta yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor. Piyangoda 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri satışa sunulurken, her seride 100 bin bilet bulunuyor. Bilet fiyatının 20 euro olduğu piyangoda, tek bileti olan, çıkan ikramiyenin yüzde 10'unu alıyor.

Noel piyangosunda bu yıl toplam 2 milyar 380 milyon ile 3 milyar euro arasında ikramiye dağıtılırken, en büyük ikramiye olan 4 milyon euro, seri başı 03347 olan bilete çıktı. Talihlerinin Cuenca, Bilbao, Huesca başta olmak üzere İspanya'nın çok sayıda ilçesinden olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaPiyango
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