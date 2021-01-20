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İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildiği aktarıldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:38
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İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Madrid merkezli El Pais, Toledo caddesindeki patlamayı okuyucularına bildirirken patlamanın 7 katlı binanın en üstündeki üç katta gerçekleştiği belirtildi.

El pais, şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma  kaydedilmediğini açıkladı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinmden El Mundo ise, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.

El Mundo, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında bir huzurevinin ve bir okulun bulunduğunu belirtirken itfaiye ekiplerinin bölgeye giriş çıkışlara izin vermediğinin altını çizdi

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