İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Madrid merkezli El Pais, Toledo caddesindeki patlamayı okuyucularına bildirirken patlamanın 7 katlı binanın en üstündeki üç katta gerçekleştiği belirtildi.

El pais, şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydedilmediğini açıkladı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinmden El Mundo ise, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.

El Mundo, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında bir huzurevinin ve bir okulun bulunduğunu belirtirken itfaiye ekiplerinin bölgeye giriş çıkışlara izin vermediğinin altını çizdi