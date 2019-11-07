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İsrail ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:52
İsrail ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı

İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda konuşan Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’deki askerlerini çekme kararına dair "ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik." dedi.
"Kürtlerin Suriye’nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur." diyen Hotovely, bunun da başta İran olmak üzere bölgedeki "olumsuz güçleri" güçlendireceğini savundu.
Hotovely, söz konusu oturumda ayrıca, "Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim." diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailABDSuriye
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