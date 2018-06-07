Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98250
ALTIN
186.742
DOLAR
4.4759
STERLİN
6.0008
EURO
5.2924
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Nablus kentine yaptığı baskında 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:54
İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Nablus kentine yaptığı baskında 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'a düzenlediği baskında Filistinli gençlere sert müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin kullandığı plastik merminin Filistinli bir gencin yüzüne isabet ettiği, gencin kentteki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus kentine baskın düzenlediğini ve birçok evde arama yaptığını söyledi. 

Baskına taş atarak ve araba lastikleri yakarak karşılık veren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede askerlerin, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi. 

İsrail askerleri genellikle, “arananları” gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!
İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!
BM raportöründen Kuzey Kore'ye "genel af" çağrısı
BM raportöründen Kuzey Kore'ye "genel af" çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim