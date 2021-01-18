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İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu

İsrail'de bir hastanede Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapılan sağlık çalışanlarının yüzde 98'inde antikor seviyesinin virüse karşı koyacak seviyeye ulaştığı belirlendi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:26
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İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu

Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Sağlık Merkezi, ikinci doz koronavirüs aşısı yapılan sağlık çalışanlarının antikor düzeyiyle ilgili çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma kapsamında, antikor seviyelerinin ölçülmesi için 102 sağlık çalışanından COVID-19 aşısının ikinci dozu uygulandıktan 1 hafta sonra örnekler alındı.

Yapılan testlerde, sağlık çalışanlarının yüzde 98'inin antikor seviyesinin ilk doza oranla 6 ila 20 kat artığı ve virüse karşı koymak için yeterli düzeye ulaştığının belirlendiği kaydedildi.

Aşı olanlarda antikor seviyesi, hastalığı atlatanlardan daha fazla

İkinci doz aşı vurulan sağlık çalışanlarının büyük bölümünün virüse karşı antikor düzeyinin Kovid-19'u atlatan kişilerden daha fazla olduğu ifade edildi.

Sheba Sağlık Merkezi Bulaşıcı Hastalık Epidemiyoloji Birimi Direktörü Dr. Gili Regev-Yochay, yaptıkları araştırmanın ilk sonuçlarının aşının işe yaradığını ortaya koyduğunu belirterek, "İyimser olmak için kesinlikle bir neden var" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 116 kişiye aşının ilk dozu, 309 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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