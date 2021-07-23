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İsrail'de kapsül Kovid-19 aşısı için klinik denemeler başlıyor

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Hindistanlı bir ilaç firması tarafından geliştirilen kapsül şeklindeki Kovid-19 aşısının klinik denemeleri gelecek ay İsrail'de başlıyor. Yetkililer, kapsül aşının Delta varyantına karşı güçlendirici olarak kullanılabileceğini ve aşı oranı düşük bölgelerde 'çığır açacağını' söyledi.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:47
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İsrail'de kapsül Kovid-19 aşısı için klinik denemeler başlıyor

Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi, Hintli firma Premas Biotech tarafından geliştirilen kapsül şeklindeki Kovid-19 aşısının insan deneylerine başlanabilmesi için talep eden izni onayladı. 

Klinik denemeler İsrailli ilaç şirketi Oramed Pharmaceuticals tarafından koronavirüs aşısı olmamış 24 gönüllü ile gerçekleştirilecek. 

Oramed, mart ayında hapı domuzlar üzerinde test ettiğini ve hayvanların antikor geliştirdiğini gözlemlediklerini duyurdu.

'Aşılama oranının düşük olduğu yerlerde çığır açacak'

Oramed CEO'su Nadav Kidron, Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı hapı denemelerinin Sağlık Bakanlığı'ndan nihai onay alındıktan sonra gelecek ay başlayacağını söyledi. 

Kapsülün daha bulaşıcı Delta varyantına karşı bir güçlendirici olarak kullanılabileceğini söyleyen Kidron, "Diğer koronavirüs aşılarından farklı olarak derin dondurucu tedarik zincirine dayanmayan oral aşımız, bir ülkenin pandemiden çıkıp çıkamayacağı konusunda etkili olacak. Özellikle aşılama oranının düşük olduğu yerlerde çığır açacak" dedi. 

Enjeksiyon yoluyla uygulanan ilaçların oral versiyonlarını geliştirme konusunda uzmanlaşan Oramed, şu anda tip 2 diyabeti tedavi etmek için oral insülin kapsülü için de denemeler yürütüyor. 

Anahtar Kelimeler:
İsrail
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